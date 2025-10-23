الأرصاد تكشف حالة الطقس: ارتفاع حرارة وسحب بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025.



وأوضحت الهيئة، في بيان، أن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع الطفيف على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.



وأشارت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد يتبعها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.



وأفادت الهيئة، بأن حالة البحر الأحمر والمتوسط ستكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 و1.5 متر.

