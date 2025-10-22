ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي رحب بدور مصر في الصومال ردًا على المشككين

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية المقبلة في مصر عام 2027 يعكس "استدامة العلاقات" بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب يؤكد أن القمة الأولى لم تكن مجرد حدث عابر.

وأوضح رشوان، في حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن استمرار القمم كل عامين يعبر عن التزام الطرفين بتعميق الشراكة الاستراتيجية.

وسلط رشوان الضوء على المكاسب الاستراتيجية للقمة، مشيرًا إلى أن البند السادس من البيان المشترك ركّز على أهمية التنسيق الدوري لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة استراتيجية "حيوية للغاية بالنسبة إلى مصر".

وأضاف أن هذا التنسيق يشير إلى تناول مشترك للقضايا الأفريقية المتاخمة لمصر، كما رحب البيان بمشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال، وهو ما وصفه رشوان بأنه رسالة واضحة، حيث أكد الاتحاد الأوروبي أن هذا الدور المصري مهم "من أجل حفظ السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي"، وذلك ردًا على طرف أفريقي "كان يحاول تأويل مشاركة مصر بطريقة أخرى".

وفي سياق متصل، أشار رشوان إلى أن القمة المصرية الأوروبية لم تنفصل عن جهود السلام، حيث رحب البيان المشترك بالاتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع التي طرحها الرئيس الأمريكي ترامب، كما رحب بـ "نتائج قمة شرم الشيخ للسلام"، مؤكداً ترابط الملفين الإقليمي والدولي.