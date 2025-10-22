مدبولي: مبادرة لتنظيم سفر العمالة المصرية لأوروبا بشكل قانوني

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي تعقد بالعاصمة بروكسل تؤكد تقدير الاتحاد الأوروبي لأهمية مصر ودورها المحوري في المنطقة، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الاقتصادية بين الدول الأوروبية ومصر تتم بشكل مباشر، وهو ما يمثل اعترافًا رسميًا بمكانة الدولة المصرية على الساحة الإقليمية والدولية.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن أجندة الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن القمة التي عقدت مع الرئيس السيسي شهدت بحث عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر حصلت على قروض بفوائد منخفضة من الاتحاد الأوروبي بلغت قيمتها خمسة مليارات يورو، وتم صرف مليار يورو منها حتى الآن، على أن يتم صرف باقي المبلغ لاحقًا، مشيراً إلى تخصيص مليار يورو آخرين للقطاع الخاص للاستفادة من هذه التمويلات.

كما كشف مدبولي عن مبادرة جديدة لتنظيم سفر العمالة المصرية في أوروبا، بهدف تسهيل انتقالها بشكل قانوني ومنظم بدلًا من الطرق غير الرسمية.

