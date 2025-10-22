كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن موقف الحكومة من دعم الفئات الأولى بالرعاية خاصة بعد تحريك أسعار المحروقات.

وقال مدبولي خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء إن الحكومة تدرس توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز البرامج المتاحة حاليا وذلك من خلال تعزيز بنودها ودعم الفئات التي تنطوي تحت لوائها.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة خصصت دعما ماديا بالموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي يقدر بـ 75 مليار جنية وذلك في إطار خفض عجز الموازنة وترشيد الموارد بما يضمن استمرارية تقدم الخدمة للمواطن.

