نائب وزير الصحة يتفقد معبر رفح.. تفاصيل الاستعداد لاستقبال مصابي غزة

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، برفقة اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، لمتابعة جاهزية الخدمات الصحية والطوارئ، والتأكد من استعداد الفرق الطبية والمستلزمات للتعامل مع أي حالات طارئة، وضمان تقديم الرعاية العاجلة على مدار الساعة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، برفع درجة الاستعداد في المنافذ الحدودية والمنشآت الصحية بشمال سيناء، لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح أن نائب الوزير تفقد أقسام الحجر الصحي، واطلع على مخزون التطعيمات والأمصال، والتأكد من صلاحيتها وسلامة الجرعات، كما راجع كفاءة أجهزة الإسعافات الأولية والمعدات الطبية.

وأضاف عبدالغفار أن الزيارة شملت مراجعة مخزون أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، والتأكد من إجراءات السلامة، بما في ذلك صلاحية طفايات الحريق وتوزيعها.

كما تفقد نائب الوزير سيارات القوافل العلاجية المتمركزة بالميناء، للتأكد من جاهزيتها الفنية وتوافر الكوادر الطبية بجميع التخصصات والمستلزمات اللازمة، موكداً استعداد الفرق الطبية لتقديم الرعاية الفورية فور فتح المعبر.

وأشاد نائب الوزير بالتنسيق المستمر بين قطاعات الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مؤكداً حرص الدولة على تأمين الميناء طبياً ودعم الأطقم الطبية لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية للمواطنين والأشقاء الفلسطينيين.

رافقه في الجولة عدد من قيادات الوزارة ومديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء.








