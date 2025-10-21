باسم يوسف عن وزير الدفاع الأمريكي: "يمثل الأفكار المتطرفة"

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي باسم يوسف إن وزير الدفاع الأمريكي الحالي، بيت هيجسث، يمثل "شخصيته المفضلة"، في تعليق ساخر أوضح خلاله أن هيجسث يجسد في رأيه التطرف الأمريكي "الكاره للعرب والمسلمين".

وأضاف يوسف خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON": أن هذا الوزير لم يأتِ من فراغ، بل هو ضابط سابق شارك في حروب العراق وأفغانستان، ثم انتقل إلى مجال الإعلام كمحلل سياسي في "فوكس نيوز"، قبل أن يقع عليه اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل المنصب.

وتابع يوسف، أنه تابع جلسة الاستماع التي خاضها هيجسث للدفاع عن ترشيحه، لافتًا إلى أن النقاش دار بشكل لافت حول الوشوم التي تغطي جسده.

وأكد يوسف أن الجلسة ركزت على وشم لاتيني له دلالات صليبية، مشيرًا إلى أن هيجسث "عنده كتاب بيشكر في تلك الحروب ويطالب بعودتها".

وأشار إلى أن هيجسث كتب كلمة "كافر" على ذراعه بعد تعيينه، وهو ما علق عليه يوسف بمزاجه الساخر المعهود قائلًا: "فأنا مبسوط أوي أوي في أمريكا".

وأكد يوسف، أن شخصية هيجسث تمثل بالنسبة له المرآة العاكسة لما وصفه بـ "الأفكار الأمريكية المتطرفة"، معتبرًا أن صعوده إلى هذا المنصب يقدم رسالة واضحة عن طبيعة الخطاب السياسي السائد في تلك الأوساط.