كشف المستشار أحمد إبراهيم، عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطني لتطوير حديقتَي الحيوان والأورمان، عن حقيقة الفيديو المتداول بشأن هروب إحدى الزرافات من حديقة الحيوان وغرقها بمياه النيل بمنطقة كوبري قصر النيل من ناحية ميدان التحرير.

وقال إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الفيديو المتداول مبتكر بواسطة الذكاء الاصطناعي ولا أساس له من الصحة، مؤكدًا عدم وجود أي شيء يهدد الزرافات بالحديقة.

وأكد عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطني لتطوير حديقتَي الحيوان والأورمان أن عدد الزرافات الموجود بالحديقة معدود للغاية ومألوف أمام العاملين خلال الفترة الحالية، وبصحة جيدة، ولا يوجد ما يهدد حياتها أو يدفعها للهروب .

وأشار إبراهيم إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الدول الإفريقية لاستيراد زرافات إضافية لحديقة الحيوان، وذلك في إطار خطة التطوير الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية للحديقة .

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات الصباحية اليوم، فيديو مصطنعًا بواسطة الذكاء الاصطناعي يفيد هروب إحدى زرافات حديقة الحيوان وغرقها بمياه النيل قرب ميدان التحرير.

https://www.facebook.com/share/r/1FvaPDDEyH/?mibextid=wwXIfr