وزير السياحة يشارك في افتتاح الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي

كتب- محمد نصار:

شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في افتتاح الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي (Global Tourism Forum Annual Meeting) المُنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تحت عنوان "إعادة تعريف السياحة في عالم متغير"، والذي ينظمه معهد منتدى السياحة العالمي خلال الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر الجاري.



وبحسب بيان، يُعد منتدى السياحة العالمي حدثًا دوليًا رفيع المستوى، إذ يمثل منصة تعاون دولية تُركز على مواجهة تحديات قطاع السياحة والسفر، ويجمع قادة ومبتكرين وخبراء وصُنّاع قرار في هذا القطاع لمناقشة مستجدات ومستقبل الصناعة.



ويركز المنتدى هذا العام على عدد من الموضوعات الرئيسية، من بينها دور التكنولوجيا في السياحة والابتكارات التكنولوجية التي تُشكّل هذه الصناعة مثل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب السياحة المستدامة والسياسات البيئية، واتجاهات الاستثمار في السياحة وآفاقه العالمية، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والفرص في الأسواق الناشئة، وتحسين تنافسية الوجهات السياحية، والطيران المستدام، والتحوّل الرقمي في المطارات والخدمات المؤثرة على تجربة السفر.



ويسعى المنتدى إلى تحقيق نماذج تنمية مستدامة لأسواق السفر الناشئة، إلى جانب وضع استراتيجيات لضمان نمو السياحة عالميًا.



شهد الافتتاح حضور عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات سياحية كبرى، إلى جانب الأستاذة شيخة النويس الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، فضلًا عن مسؤولي ملفات السياحة والآثار بالمفوضية الأوروبية.



كما شارك في الحضور من الجانب المصري السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا ولوكسمبورج، والمهندس أحمد يوسف، مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر، مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومحمد فرج، المُشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين ودول الإشراف التابعة، والأستاذة إسراء أسامة، سكرتير ثاني بالسفارة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا ولوكسمبورج.