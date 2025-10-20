قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الاحتفال الكبير الذي تشهده الليلة الختامية، غدًا لمولد الإمام الحسين، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، يمثل تعبيرًا عميقًا عن المحبة والتعلق بآل البيت في مصر.

وأشار الحسيني، خلال تقديمه برنامج "مساء جديد" المذاع على قناة المحور، إلى أن الاحتفال يشهد مشاركة نحو 80 طريقة صوفية، معتبرًا أن هذا التجمع يعكس "حالة من حالات المحبة المطلقة والتسليم المطلق لله سبحانه وتعالى".

وأوضح أن احتفال هذه الطرق الصوفية بـ"سيدنا الحسين" هو في جوهره احتفال بـ"80 طريقة في محبة ربنا" و"80 طريقة في محبة الرسول الكريم وآل بيته"، مثمنًا في الوقت ذاته أعمال التطوير التي تمت في مسجد الإمام الحسين على مدار السنوات الماضية.

وشدد الحسيني على الحب العميق والخاص الذي يكنه المصريون لآل البيت، معبرًا عن مشاعره الشخصية بقوله: "بحب سيدنا الحسين قوي وبحب السيدة زينب قوي قوي قوي"، مؤكدًا أن موالد آل البيت، مثل مولد السيدة زينب، تجتذب الزوار من "كل حدب وصوب".