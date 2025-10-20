شهدت مصر، اليوم الإثنين أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزارة السياحة عن الضوابط المنظمة لسكن الحجاج خلال موسم الحج القادم، وذلك في إطار الحرص على ضمان راحة الحجاج وجودة الخدمات المقدمة لهم، والتأكد من مطابقة أماكن الإقامة للاشتراطات المعتمدة.

الحج السياحي 2026.. تعرف على ضوابط سكن الحجاج في مكة والمدينة

8 صور نادرة لقناع الملك توت عنخ آمون بعد نقله رسميًا للمتحف الكبير

أعلن المتحف المصري بالتحرير عن ختام مرحلة تاريخية من عرضه الملكي لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون، وذلك مع غلق قاعة القناع الذهبي والكنوز الملكية رسميًا مساء الأحد 19 أكتوبر 2025، إيذانًا ببدء رحلة جديدة داخل المتحف المصري الكبير.

الكهرباء تطرح كارت شحن جديد للعدادات الذكية ومسبقة الدفع بثلاث مزايا

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر طرح كارت شحن جديد للعدادات مسبوقة الدفع، سواء الذكية أو الكودية، بهدف تسهيل وسرعة سداد فاتورة الكهرباء، وتجاوز المشكلة التي يواجهها المستخدمون عند ظهور رسالة «غير مقبول» أثناء شحن العدادات.

خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير الإعلام

عقدت لجنة "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أولى اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

السيسي ونظيره الكوري يبحثان آفاق التعاون وتوطين الصناعات في مصر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس “لي جاي ميونج”، رئيس جمهورية كوريا.

حنفي جبالي: العالم يشهد أزمات متفاقمة ودعوات لمراجعة العمل الإنساني

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أعمال الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في جنيف.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات المميزة

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية لتكريم أوائل الطلبة من خريجي الجامعات المصرية للعام الدراسي الماضي تقديرًا لتميزهم العلمي وحرصهم على التفوق خلال مختلف المراحل الدراسية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بالأرقام.. المبالغ المخصومة عند رد بعض تذاكر السكة الحديد قبل السفر

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات بشأن حالات رد التذاكر في حالة عدول الراكب عن السفر من ضمن المجموعات والأفراد عند الحجز بالقطارات الإضافية والعربات العلاوة بالدرجة الثالثة المكيفة.

نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن النقابة تُعد خط الدفاع الأول عن العمال، وتسعى باستمرار لحماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

السيسي يتابع الاستفادة من أصول الأوقاف ومواجهة الفكر المتطرف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًا برقم 3766 لسنة 2025 بشأن فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

مصدر: إتاحة حجز تذاكر الأتوبيس الترددي إلكترونيًا

قال مصدر مسؤول بوزارة النقل، إنه تم وجار اتخاذ إجراءات جديدة خاصة بتسهيل حجز تذاكر الأتوبيس الترددي BRT على الدائري.

تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة براني بتكلفة 65 مليون جنيه

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، عن التسليم الابتدائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة براني بمحافظة مطروح، من خلال اللجنة المشكلة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام أعمال مشروعات البنية التحتية لضمان تنفيذ جميع بنود الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.

القاهرة تسجل 31 درجة.. الأرصاد تصدر تنويهًا بشأن طقس الساعات المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويها بشأن طقس الساعات المقبلة.

