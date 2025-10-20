حنفي جبالي: العالم يشهد أزمات متفاقمة ودعوات لمراجعة العمل الإنساني

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أعمال الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في جنيف.

وفي مستهل كلمته بشأن موضوع المناقشة العامة للمؤتمر "الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات"، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن العالم يشهد تفاقمًا غير مسبوق في معدل وشدة الأزمات بكافة صورها وأشكالها، سواء الناجمة عن النزاعات المُسلحة أو الكوارث الطبيعية أو الأوبئة العالمية، وهو ما يفرض ضرورة دراسة وتقييم منظومة العمل الإنساني العالمي وآلياتها باعتبارها خط الدفاع الأمامي والملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المتضررون من ويلات وتداعيات تلك الأزمات.

وخلال كلمته، طرح رئيس مجلس النواب عدة تساؤلات مُلحة بشأن مدى نجاح منظومة العمل الإنساني في النجاة من فخ التسييس، وهل استطاعت أن تكون عابرة لتجاذبات المشهد العالمي، مؤكدًا أن الإجابة مُخيبة للآمال، فهناك شواغل عميقة تجتاح شعوب العالم من تسييس منظومة العمل الإنساني التي تعرضت لاختبارات قاسية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار جبالي إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تعرض لعدوان وحشي وانتهاكات جسيمة من الاحتلال الإسرائيلي في سلوك يرقى لمستوى الإبادة الجماعية، ما أسفر عن وضع إنساني كارثي على مرأى ومسمع من النظام الدولي ومؤسساته، في ازدواجية فجة للمعايير خلفت نقطة سوداء في تاريخ البشرية والعمل الإنساني لن تسقط بالتقادم.

واستعرض رئيس مجلس النواب جهود الدولة المصرية في تدعيم العمل الإنساني على كافة مستوياته باعتبارها نموذجًا متكاملًا يرتكز على ثقافة بناء السلام من خلال دبلوماسية إنسانية فاعلة تُعزز التضامن الإنساني الدولي، باعتباره ركيزة لتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

كما أشار إلى أن السياسة المصرية تجاه أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة جسدت نموذجًا فاعلًا للعمل الإنساني، حيث بذلت مصر جهدًا حثيثًا لوقف الحرب في قطاع غزة توج بالتوصل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب، وقادت جهود الإغاثة الدولية لإنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين، إذ وصل حجم المساعدات المصرية إلى نحو 70% من إجمالي المساعدات التي دخلت القطاع بإجمالي 550 ألف طن من المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية.

وفي ختام كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن تفاقم الأزمات التي تضرب العالم يفرض الحاجة الملحة لمراجعة موضوعية وجادة لكفاءة وفاعلية منظومة العمل الإنساني العالمي، بما يكفل تحسين كفاءة الاستجابة للأزمات ودعم استدامة جهود الإغاثة، وتعزيز استقلالية العمل الإنساني عن أي مصالح سياسية أو عسكرية.