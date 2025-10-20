وزير العمل يبحث مع مسؤول قطري تعزيز التعاون في التدريب والتشغيل

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات المميزة

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.



وشهد اللقاء متابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير العمل إلى دولة قطر، وما أسفرت عنه من تفاهمات مثمرة حول تعزيز التعاون في مجالات العمل والتدريب والتشغيل.



وجرى بحث سبل التنسيق المستمر لمواجهة أي تحديات تواجه العمالة المصرية في قطر والعمل على تذليلها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.



وأكد وزير العمل، خلال اللقاء، حرص الوزارة على تعميق الشراكة مع الجانب القطري في مختلف قطاعات العمل، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تمتلك بنية تدريبية متطورة تضم مراكز تدريب مهني حديثة قادرة على تلبية احتياجات أسواق العمل الداخلية والخارجية، وفقًا لمتطلبات المهن الحديثة ومواصفات الجودة العالمية.



من جانبه، أعرب محمد بن طوار الكواري عن تقديره الكبير لمستوى العلاقات التي تربط بين مصر وقطر، مثمنًا الخبرات والكفاءات التي تتمتع بها العمالة المصرية، ومؤكدًا حرص غرفة تجارة وصناعة قطر على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والمهني بما يخدم جهود التنمية في البلدين.



ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار التنسيق والتشاور المشترك بين وزارة العمل المصرية وغرفة تجارة وصناعة قطر، دعمًا لمسيرة التعاون العربي المشترك، وتعزيزًا لآفاق التشغيل والتدريب وبناء القدرات البشرية بين الجانبين.



