شهدت ليلة أمس الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بعد رفع السولار.. وزير التموين يكشف قيمة الدعم الحكومي لرغيف الخبر المدعم

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بتكلفة رغيف الخبر بعد قرار رفع أسعار السولار، بعد تواصلها مع وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأعلنت الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" على شاشة "النهار"، أن الوزارة أكدت أن الدولة ستتحمل قيمة فارق التكلفة السنوية لارتفاع السولار، والمقدرة بـ 1.1 مليار جنيه، وذلك لضمان عدم تأثر المواطن.

وزير الإسكان: جارى دراسة توفير مرحلة ثالثة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارى دراسة توفير مرحلة ثالثة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بمشروع زهرة العاصمة .

وأكد الوزير أن حجز الوحدات تتم بشفافية كاملة طبقاً للقواعد الموضوعة.

طقس الاثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة صباحا على الطرق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس غدا الاثنين، حيث ترتفع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بشكل طفيف.

وأضافت الهيئة، أن الطقس سيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة في أول الليل.

وتابعت: من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 31 للعظمى و20 للصغرى على القاهرة الكبرى، وبين 38 للعظمى و23 للصغرى في جنوب الصعيد.

أسعار الحج السياحي البري 2026.. يبدأ من 220 ألف جنيه

كشفت الضوابط المنظمة للحج السياحي 1447هـ - 2026 التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار، عن تفاصيل أسعار برامج الحج السياحي البري بمستوياته المختلفة.

بلغت تكلفة برنامج الحج السياحي البري فئة "أ" نحو 250 ألف جنيه مصري، ويتضمن الإقامة في فنادق بمكة المكرمة على مسافة لا تتجاوز 1250 مترًا من الحرم.

الرئيس السيسي: ترامب قادر على وقف الحرب وإحلال السلام بالشرق الأوسط

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن الرئيس الأمريكي قادر على إحلال السلام في المنطقة.

وأضاف خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ42 والتي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أن الاتصالات كانت مستمرة مع كل دول العالم والدول المعنية بوقف الحرب في غزة.

