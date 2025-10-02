وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لممارسته لصلاحياته الدستورية الواردة في المادة 123 من الدستور بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

واعتبر "جبالي"، ذلك برهانًا على الإيمان بالديمقراطية، مشيرًا إلى أنه لم يوجه أحد أي لوم للحكومة على موقفها، مؤكدًا أن المواد محل الاعتراض معروضة على المجلس لإعادة دراستها.

