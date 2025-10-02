أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مرحبًا بالاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية، في ضوء حقه الدستوري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال "أبو العلا": نحن مع أي تعديلات من شأنها تحقيق مزيد من العدالة الإجرائية والحفاظ على حقوق الإنسان.

وأعلن أيمن أبو العلا، رفض الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بعد إصداره، قائلًا: "هناك محبوسين احتياطيًا في انتظار القانون علشان يشوفوا الفرج".

وتابع عضو مجلس النواب: لا يمكن بعد الحصول على هذا المكتسب أن نؤخره، خصوصًا أمام المجتمع الدولي يجب أن يتم الاحتفاظ بهذا المكتسب.

وأشار إلى أن مجلس النواب، انتهى من قانون الإجراءات الجنائية في أبريل الماضي، قائلًا: أعتقد هي مدة كافية للاستعداد والتجهيزات اللوجستية، وإن كان هناك مرحلة انتقالية تكون قصيرة وليست عام كامل.

وأكد التوافق على ألا يكون هناك أي تحقيق أو استجواب للمتهم إلا بوجود محام سواء مع القاضي أو مأمور الضبط أو النيابة العامة، قائلًا: إذا أردنا التغيير يكون في المادة 64، متمسكًا برفض مثول أي متهم أمام جهة التحقيق إلا في وجود محام.

وقال أيمن أبو العلا: "بح صوتنا مع الحكومة على بدائل الحبس الاحتياطي مثل الأسورة والموبايل، إلا أن الرفض بحجة عدم الاستعداد".

ووجه عضو البرلمان، انتقادًا لوزير العدل، والذي اعترض أمس أمام اللجنة العامة، وتراجع اليوم أمام الجلسة، قائلًا: "مينفعش وزير العدل ييجي قدام لجنة يعترض على المواد وبعدين ييجي قدام المجلس يقول "معلش"، موجهًا سؤالا للوزير: لماذا غيرت رأيك من أمس إلى اليوم؟.

