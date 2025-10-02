أطلق الأزهر الشريف، مكتب "بِناء" تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لإرساء العقلية الأزهرية في نفوس طلاب المعاهد والعاملين بها.

وأنشئ المكتبُ ليكونَ ذراعًا أزهريًّا رائدًا في بناءِ العقول، وتحصينِ الشباب، وترسيخِ العقليَّةِ الأزهريَّةِ المستنيرة في نفوسِ الطُّلَّابِ والأجيالِ الصَّاعدة، ويعد رؤيةٌ أزهريَّةٌ أصيلة، تحملُ رسالةَ الإصلاحِ والتجديدِ، وتصوغُ عقلًا متوازنًا يجمعُ بين العلمِ والإيمانِ، ويحفظُ للوطنِ والأمَّةِ أمنَها الفكريَّ وهويَّتَها الحضاريَّة.

ويهدف مكتب (بناء) إلى إرساء العقلية الأزهرية في نفوس طلاب المعاهد والعاملين بها، وصونها بهوية أصيلة وفكر وسطي نيّر، يقوم على التأهيل الدعوي والثقافي، ويوازن بين رصانة المعرفة العلمية ونقاء التربية الأخلاقية.

وينطلق في عمله من إشراف منهجي رصين يضبط أداء المعلمين، مرتكزًا على استبيانات دقيقة، ودورات تدريبية، وورش عمل تُعنى بصقل الكفاءات، وتوجيه الفكر على هدي المنهج الأزهري الشريف.

ويعمل مكتب بناء على مواجهة الانحرافات الفكرية عبر آليات حكيمة ومعالجات راشدة، تُبرز معالم المنهجية الأزهرية في صفائها واعتدالها، وتبسطها للانتفاع الواسع وترسيخ الوعي العام.

