بعد فيضان النيل.. إجراء عاجل من الري بشأن أراضي طرح النهر

شرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تداعيات فيضان نهر النيل، الذي بدأ منذ عدة أيام، بزيادة كبيرة في كميات المياه المتدفقة التي أثرت بصورة سلبية على الأشقاء في السودان.

وسرد الوزير، الاستعدادات التي قامت بها الوزارة لمواجهة هذه الأحداث، مُشيرًا إلى أنه تم إرسال خطابات منذ فترة لجميع المحافظين لتنبيه أي مُتعدين على أراضي طرح النهر بضرورة إخلائها، لأن هذه الأراضي جزء من حرم النهر، مُحذرًا جميع المتعدين من أن جميع أراضي طرح النهر من الممكن غمرها بالمياه خلال الفترة الحالية في إطار إجراءات مواجهة الفيضان، حيث إن هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من القطاع المائي لنهر النيل.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد أسباب هذه الزيادة في المياه يرجع إلى التصرفات الإثيوبية الأحادية التي حذرت منها مصر مرارًا وتكرارًا.

