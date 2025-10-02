إعلان

رئيس مجلس الشيوخ يفتتح دور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الأول

كتب- نشأت علي:

12:47 م 02/10/2025

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 552 لسنة 2025 بدعوة المجلس للانعقاد، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية بشأن فض دور الانعقاد الخامس.

ومن المقرر أن يستمر عمل مجلس الشيوخ حتى 17 أكتوبر الجاري، وهو موعد اكتمال المدة الدستورية والقانونية للمجلس البالغة خمس سنوات.

عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

