رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع

يتعرض بعض المواطنين لمواقف طارئة خاصة من مستخدمي العداد مسبوق الدفع وهو فصل التيار الكهربائي فجأة عن العداد دون سابق إنذار بالرغم من شحن الكارت.

"مصراوى" يستعرض في السطور التالية الأسباب التي تؤدي إلى عدم قبول كارت شحن العداد مسبوق الدفع وقطع التيار الكهربائي عن العداد، وبالتالى انقطاع التيار عن المشترك في حالة نفاد الرصيد وهي كالآتي:

أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء:

- كارت شحن العداد مسبوق الدفع عليه شحنة لم تفرغ بالعداد.

- مطلوب تحديث وتنشيط كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

- كارت شحن العداد مسبوق الدفع تالف.

- كارت شحن العداد مسبوق الدفع، المستخدم لا يخص العداد أو الشركة التابع لها العداد.

حالات فصل الكهرباء عن العداد مسبوق الدفع:

- التلاعب أو العبث بغطاء "روزيتة" العداد، في هذه الحالة يتم إعادة التيار عن طريق شركة الكهرباء، ويعرض مالك العداد إلي محضر وغرامة.

- زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد.

في حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد ٨٠ أمبير، يتم فصل التيار الكهربي لمدة دقائق للتنبيه ثم يعود التيار، ويُلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار.

وفي حال استمرار الأحمال يتم فصل وعودة التيار لـ 3 مرات ثم يفصل ولا يتم عودة التيار إلا من خلال شركة الكهرباء، الأمر الذي يتطلب تغيير العداد (بعداد أقصي قدرة عداد ثلاثي الأوجه).

- عند نفاد الرصيد في غير الأوقات المحددة:

في هذه الحالة يتم فصل التيار في البداية للتنبيه مع اقتراب انتهاء الرصيد بمجرد أن تضع الكارت بالعداد يتم إعادة التيار حتي نفاد الرصيد نهائيًا.

وفيما يتعلق بكيفية تقديم شكوى:

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهي كالآتي:

- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).