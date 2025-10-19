أعلنت اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيس اللجنة، عن تشكيل عدد من اللجان الفرعية، والتي تبدأ اجتماعاتها بداية من غد الإثنين، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، للوصول لوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري.

ومن المقرر أن يختار أعضاء اللجان، رؤساءها في الاجتماع الأول، على أن تعرض تلك اللجان توصيتها على رئيس اللجنة الرئيسية خلال شهر من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجان الفرعية.

وجاءت اللجنة الأولى، تحت مسمى "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، وضمت كلًا من الدكتور/ طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والسيد/ أشرف مفيد، خبير في الذكاء الاصطناعي وكاتب صحفي، والسيد/ إيهاب عوض، رئيس تحرير اكسترا نيوز ومسئول التطوير الرقمي، والسيد/ جمال الشاعر، إعلامي، والسيد/ خالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، والسيد/ خالد صلاح، كاتب صحفي، والسيد/ خليل العوامي، رئيس تحرير الإعلام الرقمي بالشركة المتحدة، والدكتور/ سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع، والسيد/ عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، والسيد/ علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، والسيد/ فادي رمزي، مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية، والدكتور/ محمد شومان، أستاذ الصحافة، والسيد/ مصطفى محمد عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، والسيد/ هيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون.

وضمت اللجنة الثانية، والتي جاءت تحت مسمى "التدريب والتأهيل وبحوث الإعلام"، كلاً من الدكتورة/ منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيد/ أشرف مفيد، خبير في الذكاء الاصطناعي وكاتب صحفي، والسيدة/ إيناس جوهر، إذاعية بالمعاش، والدكتورة / ثريا بدوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والسيد/ حسن المستكاوي، كاتب رياضي، والدكتور/ حسين أمين، رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، والدكتور/ سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع، والسيد/ عبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، والدكتورة/ لمياء محمود، إذاعية بالمعاش، والدكتور/ محمد عز العرب محمد، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والسيد/ نبيل السيد رجب عمر، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، والدكتورة هبة شاهين، عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس، والسيد/ هيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون.

وجاءت اللجنة الثالثة تحت مسمى، "التشريعات والقوانين ومواثيق الشرف"، وضمت كلاً من السيد/ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور/ طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والسيد/ خالد أبو بكر، مذيع بقناة النهار، والسيد/ خالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، والسيد/ سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، والسيد/ سمير يوسف، رئيس قطاع قنوات التليفزيون بالشركة المتحدة، والسيد/ عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، والسيد/ ياسر الزيات، كاتب صحفي ومدرب إعلامي.

وضمت اللجنة الرابعة "التمويل والدعم والنماذج الاقتصادية"، كلًا من السيد/ خالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، والسيد/ خالد صلاح، كاتب صحفي، والسيدة/ دينا عثمان، رئيس قناة النيل الدولية، والسيد/ زكي عبد الحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيد/ عمرو الشناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، والسيد/ فادي رمزي، مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية، والسيدة/ منال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

وحملت اللجنة الخامسة مسمى "تطوير الصحافة الورقية والرقمية"، وضمت السيد/ حمدي عثمان رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والسيدة/ أمينة خيري، كاتبة صحفية، والدكتور/ أيمن عبد الوهاب، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، والسيد/ جلال نصار، كاتب صحفي، والسيد/ حسن المستكاوي، كاتب رياضي، والدكتور/ خالد حنفي علي، صحفي بمؤسسة الأهرام، والسيدة/ رانيا مكرم محمود عبد الله، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والسيدة/ سناء حسين البيسي، كاتبة صحفية بمؤسسة الأهرام، والسيد/ عبد الله عبد السلام، صحفي بمؤسسة الأهرام، والدكتور/ عبد المنعم سعيد، من ذوي الخبرة الصحفية الإعلامية، والسيد/ عزت ابراهيم ميخائيل، رئيس تحرير جريدة الأهرام يكلي، والسيد/ علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، والسيد/ مجدي الجلاد رئيس تحرير مواقع أونا ـ مصراوي ـ كونسولتو ـ يلا كورة ـ شيفت، والدكتور/ محمد عز العرب محمد، مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، والسيد/ مصطفى محمد عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، والسيد/ نبيل السيد رجب عمر، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام.

وضمت اللجنة السادسة "إعلام الخدمة العامة"، كلًا من الدكتورة / منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيد/ أسامة راضي، رئيس قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، والسيدة/ ايناس جوهر، إذاعية بالمعاش، والسيد/ حسن مدني، مذيع بالمعاش، والسيدة/ دينا عثمان، رئيس قناة النيل الدولية، والسيد/ عمرو خفاجي، إعلامي، والدكتورة/ لمياء محمود، إذاعية بالمعاش، والسيدة/ منال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري، والدكتورة/ هبة شاهين، عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس، والسيد/ ياسر الزيات، كاتب صحفي ومدرب إعلامي.

وجاءت اللجنة السابعة تحت مسمى "السياسات الإعلامية"، وضمت كلاً من السيد/ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والسيد/ أسامة راضي، رئيس قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، والسيدة/ أمينة خيري، كاتبة صحفية، والدكتورة / ثريا بدوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والسيد/ جمال الشاعر، إعلامي، والدكتور/ حسين أمين، رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، والسيد/ خالد أبو بكر، مذيع بقناة النهار، والسيد/ خالد مرسي، بالشركة المتحدة، والسيد/ خليل العوامي، رئيس تحرير الإعلام الرقمي بالشركة المتحدة، والسيد/ سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، والسيد/ عبد الرحيم كمال، سيناريست، والسيد/ عبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، والسيد/ عبد الله عبد السلام، صحفي بمؤسسة الأهرام، والدكتور/ عبد المنعم سعيد، من ذوي الخبرة الصحفية والإعلامية، والسيد/ عزت إبراهيم ميخائيل، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، والسيد/ عمرو الشناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، والسيد/ عمرو عبد الحميد، مذيع بقناة الغد، والسيد/ فاروق جويدة محمد، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، والسيد/ مجدي الجلاد، رئيس تحرير مواقع أونا ـ مصراوي ـ كونسولتو ـ يلا كورة ـ شيفت، والسفير/ محمد بدر الدين زايد، دبلوماسي متقاعد، والسيد/ محمد سلماوي، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، والسيد/ محمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، والسيد/ محمود التميمي، ذا خبرة إعلامية وفنية وثقافية، والسيدة/ منال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري، والسيد/ نبيل الشوباشي، مذيع بقناة فرنسا 24 سابقاً، والسيدة/ نشوى جاد، رئيس منصة واتش ات، والسيدة/ هبة جلال، مذيعة بقناة المحور.

وضمت اللجنة الثامنة "تطوير الإعلام الخاص" في عضويتها كلاً من السيد/ عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيد/ عادل حمودة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيد/ إيهاب عوض، رئيس تحرير اكسترا نيوز مسئول التطوير الرقمي، والسيد/ خالد مرسي، بالشركة المتحدة، والسيد/ زكي عبد الحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامي، والسيد/ شريف عامر، مذيع بقناة إم بي سي مصر، والسيد/ عمرو خفاجي، إعلامي، والدكتور/ محمد شومان، أستاذ الصحافة، والسيد/ محمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، والسيد/ محمود التميمي، ذو خبرة إعلامية فنية وثقافية، والسيد/ مدحت العدل، ذو خبرة فنية وثقافية، والسيد/ نبيل الشوباشي، المدير السابق لقناة فرنسا 24، والسيدة/ نشوى جاد، رئيس منصة واتش ات، والسيدة/ هبة جلال، مذيعة بقناة المحور، والسيد/ هيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون.