السيسي يكلف بإنشاء آلية لجمع التبرعات لغزة ويدعو المصريين للمشاركة



كتب- محمد نصار:

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالدولة لدراسة إنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات المواطنين في إطار تمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

ودعا الرئيس السيسي، الشعب المصري إلى المساهمة الفاعلة في جهود الإعمار، تعبيرًا عن التضامن والمسؤولية والمحبة تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

ومن المقرر أن تستضيف مصر خلال شهر نوفمبر المقبل مؤتمرًا دوليًا بشأن إعادة إعمار قطاع غزة.

