صور- المقاولون العرب تنتهي من تنفيذ مشروعات طرق بشرق أوغندا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، عن انتهاء الشركة من تنفيذ مشروع الطرق الداخلية لمدينتي باليسا وكومي بشرق أوغندا، بإجمالي أطوال 20 كيلومترًا وتكلفة بلغت 40 مليون دولار أمريكي، وذلك بتكليف مباشر من رئيس جمهورية أوغندا.

وأكد العصار أن المشروع يمثل أهمية كبيرة لسكان المدينتين، الذين يبلغ عددهم نحو 650 ألف نسمة، لما له من دور في دعم جهود التنمية بدولة أوغندا، في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز التعاون والمشاركة في مشروعات التنمية بالدول الأفريقية الشقيقة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد طلبة، العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية، والمهندس صلاح رضوان، مدير عام الشركة، أن المشروع حظي بإشادة واسعة من المسؤولين المحليين ومسؤولي وزارة الأشغال والنقل الأوغندية وسكان المناطق المستفيدة، نظرًا لما تميز به من سرعة في التنفيذ وجودة عالية في الأعمال، ما يعكس السمعة المتميزة للشركة في السوقين الأوغندية والأفريقية.

ووفق بيان، بهذا الإنجاز، تكون شركة المقاولون العرب قد استكملت تنفيذ خمسة مشروعات كبرى في مجالي الطرق والكباري خلال السنوات الخمس الماضية في أوغندا، بإجمالي حجم أعمال يتجاوز 240 مليون دولار أمريكي، ما يعزز مكانتها كإحدى أهم الشركات المصرية العاملة بالقارة الأفريقية، والتي حصلت على جائزة أفضل شركة مقاولات في أوغندا لسبع سنوات متتالية.

الجدير بالذكر أن الشركة بدأت مؤخرًا تنفيذ مشروع طريق كينجوجو–بويزي–كاهونجي–بويزي–إمبارا بطول 105 كيلومترات، إلى جانب مشروع تصميم وتنفيذ طريق إيغانجا–كامولي بطول 56 كيلومترًا، ضمن خطة التوسع في مشروعات البنية التحتية بأوغندا بالتعاون مع وزارة الأشغال والنقل الأوغندية.