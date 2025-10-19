سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا للرغيف الواحد والمسعر على بطاقات التموين، رغم قرار تحريك أسعار السولار مؤخرا.

وأوضح الوزير أن الوزارة تراعي في خططها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الخبز البلدي المدعم، بما في ذلك سعر السولار ضمن هيكل التكلفة، وذلك في ضوء الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

وأشار الدكتور فاروق إلى أن الدولة مستمرة في تحمُّل فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز، لضمان استمرار صرف الخبز البلدي المدعم للمواطنين عبر بطاقات التموين بنفس السعر المقرر، دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وشدد وزير التموين على أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الدولة على استقرار المنظومة التموينية، وضمان توفير الخبز البلدي المدعم بانتظام وجودة عالية للمواطنين في مختلف المحافظات.

ماذا حدث؟

صباح الجمعة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها، أنه تم تحريك أسعار الوقود في السوق المحلي وذلك على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.

السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

وأضاف البيان أن القرار جاء في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى، دون أي زيادات جديدة خلال تلك الفترة.