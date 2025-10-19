كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 19-10-2025 على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الأحد 19-10-2025 خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبحسب الهيئة فإن طقس اليوم الأحد من المتوقع أن يكون مائل للحرارة علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول اليل مائل للبرودة في آخره.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على مدن وعواصم محافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 20 والعظمى 30 درجة.

-العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 31 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 19 والعظمى 31 درجة.

- دمياط الصغرى 22 والعظمى 27 درجة.

- بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 27 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 30 درجة.

- السويس الصغرى 19 والعظمى 29 درجة.

- العريش الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

- رفح الصغرى 17 والعظمى 27 درجة.

- طابا الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.

- العلمين الصغرى 18 والعظمى 28 درجة.

- مطروح الصغرى 16 والعظمى 26 درجة.

- الغردقة الصغرى 23 والعظمى 32 درجة.

- مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 33 درجة.

- الفيوم الصغرى 18 والعظمى 31 درجة.

- بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 31 درجة.

- المنيا الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

- أسيوط الصغرى 17 والعظمى 33 درجة.

- سوهاج الصغرى 19 والعظمى 35 درجة.

- قنا الصغرى 21 والعظمى 36 درجة.

- الأقصر الصغرى 21 والعظمى 36 درجة.

- أسوان الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 21 والعظمى 35 درجة.