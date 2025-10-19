أعلنت وزارة السياحة والآثار في ضوابط الحج السياحي 2026، تفاصيل مبالغ جدية الحجز والتأمين المالي المطلوب من الشركات السياحية والغرف المختلفة لحجز الخدمات وأرض المشاعر، وذلك وفقًا للمستوى المشارك في تنظيم الرحلة.

بحسب وزارة السياحة والآثار، جاءت مبالغ جدية الحجز، كما يلي:

خمس نجوم – أبراج: 100 ألف ريال سعودي.

خمس نجوم – مخيمات: 80 ألف ريال سعودي.

الاقتصادي والبري: 50 ألف ريال سعودي.

ثانيًا: قيمة جدية الحجز الخاصة بتسجيل الحجاج

حددت الوزارة مبلغ 150 ألف جنيه مصري كقيمة جدية الحجز لكافة المستويات، وتشمل:

المستوى خمس نجوم أبراج.

المستوى خمس نجوم مخيمات.

المستوى الاقتصادي.

المستوى البري.

وبحسب ضوابط الحج السياحي 2026، فإن قيمة التأمين المالي المؤقت الواجب سداده سواء بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، من خلال شيك بنكي، على النحو التالي:

أبراج كدانة: 400 ألف جنيه عن كل حاج ناجح في القرعة.

الخمس نجوم الأخرى: 300 ألف جنيه عن كل حاج ناجح في القرعة.

المستوى الاقتصادي والبري: 150 ألف جنيه عن كل حاج ناجح في القرعة.

كان اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، وفقًا لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتقديم خدمات تلبي أعلى معايير الجودة.

وأكد الوزير أن اعتماد هذه الضوابط يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة الموسم وتحقيق تجربة مميزة لحجاج السياحة، مع تعزيز التزام شركات السياحة بالمعايير المحددة لضمان راحة وسلامة الحجاج طوال فترة المناسك.

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في مختلف مستويات الحج السياحي، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك تحقيقًا لمبادئ الشفافية والعدالة في اختيار المواطنين وفقًا للضوابط المقررة.