اليوم.. الاحتفاء بالشاعر أحمد عنتر مصطفى في برنامج "العودة إلى الجذور"

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الأحد، لقاء أدبيا احتفاء بالشاعر الكبير أحمد عنتر مصطفى، في السابعة مساء اليوم الأحد بقصر ثقافة الجيزة، ضمن فعاليات برنامج "العودة إلى الجذور"، أحد برامج وزارة الثقافة لتكريم رموز الأدب والفكر في مصر.

يناقش اللقاء المشروع الشعري والإبداعي للشاعر الكبير، مع استعراض أبرز محطات مسيرته الأدبية والإنسانية، وقراءة تحليلية لملامح أعماله، بمشاركة مجموعة من النقاد والمبدعين، هم: د. يوسف نوفل، د. أحمد يوسف، د. حسام جايل، ويدير اللقاء د. ربيع شكري.

ولد أحمد عنتر مصطفى بمحافظة الجيزة عام 1944، وعمل باحثا بإدارة النشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب، ومديرا لمتحف أم كلثوم. وقد أسهم خلال نصف قرن في إثراء الحياة الثقافية من خلال نشاطه في الثقافة الجماهيرية، وتميز بإنتاج شعري ونقدي راق يعكس قضايا الإنسان والوطن، ونشرت أعماله في صحف ومجلات مصرية وعربية.

من أبرز دواوينه: "أغنيات دافئة على الجليد"، "حكاية المدائن المعلقة"، "أبجدية الموت والثورة"، "مأساة الوجه الثالث"، "مرايا الزمن المعتم"، و"الذي لا يموت أبدا". كما أصدر دواوين للأطفال، منها: "الوردة تسأل"، "فراشات الأسئلة"، و"فوضى الزمن الجميل"، وحاز على عدة جوائز مرموقة، أبرزها جائزة اتحاد الكتاب في التميز الشعري، وجائزة البابطين الكويتية عن ديوان "هكذا تكلم المتنبي".

برنامج "العودة إلى الجذور"، أطلقته الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، لتكريم الشخصيات الثقافية والأدبية في محافظاتهم، عبر استعراض سيرتهم الذاتية وعطاءهم الأدبي، بهدف تعزيز قيمة الأدب والإبداع لدى الأجيال الجديدة.

وينفذ اللقاء من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة، برئاسة الشاعر عبده الزراع، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الجيزة برئاسة كرم ربيع.

