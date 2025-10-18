قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس إدارة شركة ميرسك، روبرت ميرسك أوجلا، أكد التزام مصر باستقطاب استثمارات عالمية.

وأشار ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة إلى أن الرئيس وجه بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية للقناة وقطاعات أخرى.

وأضاف ربيع أن التعاون مع ميرسك، إحدى كبريات شركات الشحن العالمية، يشمل مجالات استراتيجية مثل تزويد السفن بالوقود الأخضر، تدريب الكوادر البحرية، وتشغيل خطوط الحاويات في ميناء شرق بورسعيد، مؤكدًا أن دفعات ميرسك المقدمة بالدولار لخدمات مستقبلية تعكس ثقتها الكبيرة في قناة السويس كشريك ملاحي رئيسي.

وتابع أن اتفاق شرم الشيخ ساهم في استقرار الوضع الإقليمي، موضحًا أن وقف إطلاق النار في غزة قلل المخاطر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يشجع عودة السفن تدريجيًا إلى القناة، التي لا يوجد لها بديل استراتيجي عالمي.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت استعدادات لوجستية وفنية لاستيعاب حركة الملاحة بكامل طاقتها، مشددًا على أن نجاح المرحلة الثانية من الاتفاق سيحفز الشركات الملاحية على استئناف العمل عبر القناة، مما يعزز مكانتها كممر تجاري عالمي.

وأكد ربيع أن الشراكات مع القطاع الخاص، مثل إنشاء ثلاثة مصانع لإنتاج الكراكات في ترسانة البحر الأحمر، تعزز الصناعة البحرية المصرية،

موضحًا أن مصنع "مصر" أنتج 10 كراكات، تم تسليم 4 منها، بينما طلبت مجموعة "ميري" الإيطالية شراء اثنتين لتسليمهما في 2026.

وشدد رئيس هيئة قناة السويس، على أن هذه الشراكة تدعم توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن التعاون مع ميرسك في توفير الوقود الأخضر وتطوير الترسانات البحرية يعكس التزام مصر بتعزيز التنافسية العالمية لقناة السويس ودورها في الملاحة المستدامة.