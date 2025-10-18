الصحة: توزيع 2152 مولد أكسجين على مرضى التليف الرئوي

واصلت وزارة الصحة والسكان، توزيع أجهزة توليد الأكسجين على مرضى التليف الرئوي ضمن منظومة العلاج المنزلي التابعة لمبادرة "صحة الرئة"، خلال الفترة من أول أغسطس إلى نهاية سبتمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتخفيف العبء عن مرضى الصدر، وخاصة الذين يحتاجون إلى العلاج بالأكسجين في المنزل.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا التوزيع شمل 2152 جهاز مولد أكسجين، تم توزيعها عبر 18 مستشفى للأمراض الصدرية بمحافظات الجمهورية، تشمل (أسيوط، الجيزة، الزقازيق، العباسية، الفيوم، المحلة، المرج، المعمورة، المنصورة، إمبابة، بورسعيد، دمنهور، سوهاج، شبين الكوم، طنطا، كفرالشيخ، كوم الشقافة، والسويس)، مشيرًا إلى أن أكثر الفئات العمرية تأثرًا كانت فوق 60 عامًا.

وفي إطار نفس المبادرة، أكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، تقديم 55 ألفًا و131 خدمة توعوية وفحصًا طبيًا للمواطنين بعيادات "صحة الرئة" داخل مستشفيات الأمراض الصدرية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث بلغت نسبة المدخنين 56% مقابل 44% من غير المدخنين، مع ارتفاع ملحوظ في التدخين لدى مرضى السدة الرئوية والربو الشعبي.

وأضاف "وجيه"، أن هذه العيادات تقدم خدمات الإقلاع عن التدخين بشكل متكامل للراغبين، سواء بالمشورة أو الدعم النفسي أو وصف الأدوية للحالات التي تحتاج إليها، مما يعزز فعالية المبادرة في مكافحة التدخين وتحسين صحة الرئة.

من جانبه، أوضح الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية، أن الوزارة حسنت الخدمة المقدمة للمرضى من خلال مناظرة 892 حالة عن طريق التشخيص "عن بعد" (Tele Medicine) في 9 مستشفيات تقدم هذه الخدمة، تشمل (صدر المعمورة، دمنهور، طنطا، كفر الشيخ، المنصورة، المصح البحري، المنيا، أسيوط، وقنا)، لضمان الوصول السريع والفعال إلى الرعاية الطبية.

