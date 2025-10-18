قال الإعلامي عمرو أديب، إن مولد السيد البدوي في طنطا شهد تجمعًا هائلًا أوقف الكثيرين مذهولين، مشيرًا إلى أرقام تتحدث عن 2 أو 3 ملايين، بينما تقدر المحافظة بمليون مواطن، مؤكدًا أنه لا يتذكر حدثًا في مصر جمع مثل هذا العدد.

في برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أضاف أديب أن الظاهرة غريبة تجعل الناس يتساءلون عن سبب تدفق تلك الأعداد إلى هذا المولد بالذات خلال فعاليات الليلة الكبيرة.

وتساءل أديب عن سر هذا التجمع الضخم: "ليه الناس كلها بتروح هذا المولد بالتحديد؟"، مشيراً إلى بعض الممارسات التي رآها غريبة مثل "التمسح بالضريح وواحد بيكلم السيد البدوي يطلب منه الغوث".

وأكد أن الناس يذهبون بدافع الدين والإيمان بكراماته كواحد من أولياء الله الصالحين، مشيرًا إلى أن السيد لبدوي يعود أصله إلى المغرب ومكوثه في مكة قبل وفاته في طنطا.

وتابع أديب أن هذا العام يبدو الأكبر، مشيرًا أن الدولة بذلت مجهودًا خرافيًا لإدارة الشوارع الضيقة في طنطا، مؤكدًا أن السيطرة على مليون شخص في مكان واحد ليلة واحدة إنجاز مدني وعظيم للحكومة.