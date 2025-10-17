استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفد المجلس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، لبحث سبل التعاون المشترك لدعم القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالضيوف، ودعوتهم لحضور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المقرر عقده خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025.

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في عدة مجالات، مع التركيز على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة الصحية، حيث أكد «عبدالغفار» أن الاجتماع ركز على:

• تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مستشفيات وزارة الصحة، لتحسين كفاءة الخدمات، وتسريع إجراءات التشخيص والعلاج.

• الخطط المستقبلية لتدريب العاملين بالقطاع الصحي على الاستخدام الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، لبناء قدرات الكوادر البشرية ومواكبة التطورات العالمية.

• تدريب الكوادر على مفاهيم استدامة النظام الصحي وآليات مواجهة الأزمات.

حرص وفد الاتحاد على دعوة الدكتور خالد عبدالغفار لحضور الملتقى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية “MidHealth Riyadh”، المقرر في يناير 2026 بالرياض، لاستعراض التجربة المصرية الناجحة في التغطية الصحية الشاملة، وتبادل الخبرات بين الدول العربية.

وجهت الدكتورة أليس يمين، الرئيس التنفيذي للاتحاد، الشكر الخاص لوزير الصحة على جهوده في تطوير القطاع الصحي، مشيدة بدعمه المستمر للاتحاد، ونجاحات مصر في منظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرات الرئاسية للصحة العامة.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة: الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية؛ ومن جانب وفد اتحاد المستشفيات العربية: الدكتورة أليس يمين الرئيس التنفيذي، والدكتور فادي علامة ممثل شركة الساحل للرعاية الصحية، والدكتور أسامة شاهين رئيس المجلس العربي الإفريقي للتوعية وعضو المجلس التنفيذي، والدكتور بسام كديسي رئيس مركز الاستدامة للرعاية الصحية العربي.

اقرأ أيضًا:

التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس و النقل الجماعي بالجيزة

بعد أسعار الوقود.. 15% زيادة في أجرة المواصلات بالقاهرة (صور)