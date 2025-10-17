سفيرة الاتحاد الأوروبي: نقاشات أسبوع القاهرة للمياه تلبي الطموح المصري

أكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة على ان أسبوع القاهرة للمياه الذي استضافته مصر خلال الايام الماضية اصبح منصة دبلوماسية كبرى لوضع حلول مبتكرة لصالح القارة بأكملها

واضافت ايخهورست ان الجلسات الحوارية والنقاشات التي شهدتها الأسبوع تلبي طموح مصر في أن تكون قوة إقليمية لإدارة الموارد المائية وتؤكد على ان الابتكار والإبداع طريق لحل كافة التحديات المائية التي يواجهها العالم.

واختتمت "نتائج أسبوع القاهرة تحقق استدامة المياه على الصعيد العالمي بشكل منصف".

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الختامية لأسبوع القاهرة للمياه الذي تنظمه القاهرة بحضور ممثلى وزارت المياه والزراعة بمختلف دول العالم.