كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

وزير الري: إطلاق مشروعات استراتيجية لحماية دلتا النيل من مخاطر الغرق

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أسبوع القاهرة للمياه حقق مكانة دولية بارزة كواحدة من أبرز الفعاليات العالمية في مجال المياه، مشيرًا إلى أن نجاحه يُقاس بإنجازاته الملموسة والأرقام الدالة لا بالكلام الفارغ.

السفير حسام زكي: الخطة المصرية لإعمار غزة هي الوحيدة العملية والقابلة للتنفيذ

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الخطة المصرية لإعمار غزة تمثل الخطة العملية الوحيدة القابلة للتنفيذ على الأرض.

وقال زكي، خلال حواره ببرنامج "عن قرب" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الموقف الأمريكي يعبر عن قيادة وريادة، لكن تصريحات ترامب في الكنيست تتفوق بمراحل على ما ذُكر في شرم الشيخ، مشيرًا إلى الالتزام الأمريكي الكامل بأمن إسرائيل.

وسيم السيسي: القضاء في مصر القديمة كان مثاليًا وبنى إرثًا يقلل الجريمة

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن القضاء في الحضارة المصرية القديمة كان مثاليًا في قواعده وعادلًا في أحكامه، مستندًا إلى كتاب محمود السقا الذي يصف كيف نسجت ربة العدالة قانونًا من القيم الإنسانية، معتمدًا على العدل كأساس للملك والعدالة الاجتماعية التي تجعل الكل سواسية أمام القانون.

وقال السيسي، خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن ابن رمسيس الثالث، من الأسرة العشرين، حُكم عليه بالإعدام للخيانة بعد محاكمة عادلة، وأدهش المؤرخين أن المحكمة أعدمت قاضيين متورطين مع القصر، الذين انتحرا قبل التنفيذ، مشيرًا إلى أن العدالة شرط التقدم.

محلل سياسي: موافقة حماس المفاجئة على خطة السلام أربكت إسرائيل وأجبرتها على التراجع

أكد الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، أن قبول حركة حماس المفاجئ لخطة السلام المنسقة دوليًا، أحدث ارتباكًا كبيرًا في الاستراتيجية الإسرائيلية، مما غيّر مسار التصعيد نحو تهدئة سريعة.

وقال العزبي، خلال حواره في برنامج "خط أحمر"، على قناة "الحدث اليوم"، إن إسرائيل اعتمدت على رفض متوقع من حماس لتبرير جرّبها العسكرية، لكن الدبلوماسية المصرية الذكية والضغوط الدولية دفعا الحركة للقبول الفوري، مما قطع الطريق على حكومة الاحتلال في إطالة الحرب.

خبير علاقات دولية: حرب روسيا وأوكرانيا صراع استنزافي يعود بالربح لأمريكا

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن حرب روسيا وأوكرانيا تسير بحركة بندولية ذهابًا وإيابًا، مع تقدم روسي متقطع وضربات أوكرانية مدعومة، مشيرًا إلى أنها حرب استنزاف طويلة الأمد تجمع بين القتال التقليدي والحديث عبر المسيرات والعقوبات الاقتصادية.

وقال البرديسي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن روسيا تسعى لإعادة تشكيل مجالها الحيوي السابق كاتحاد سوفييتي، بينما تقاتل أوكرانيا من أجل هويتها وسيادتها وانضمامها للغرب، مضيفًا أن الناتو يدعمها لكن مع خلافات في المساهمات، حيث تطالب أمريكا بزيادتها.

وزير الاقتصاد الفلسطيني: دمار غزة تجاوز 90% والضفة الغربية تعاني تآكل البنية التحتية

كشف محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، أن نسبة الدمار في قطاع غزة تجاوزت 90% من المرافق الحيوية والبنية التحتية، مؤكدا أن الكارثة الإنسانية طالت جميع مناحي الحياة.

وقال العامور، خلال مداخلة مع برنامج "عن قرب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الدمار شمل المرافق المرتبطة بالبنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية، والمساكن، وخطوط الكهرباء، وشبكات المياه، والقطاعات الزراعية والصناعية والمصرفية.