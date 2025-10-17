السبكي: بـ480 جنيهًا فقط الدولة تغطي علاج المواطن مهما بلغت تكلفته

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن التأمين الصحي الشامل يُمثل تحولًا جذريًا في الرعاية الطبية للمصريين، مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت الأساس الذي أتاح تنفيذ هذه المنظومة بفعالية على الواقع.

وقال السبكي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، إن مصر سبقت دولًا كثيرة في تطبيق النظام الشامل، مضيفًا أن الهدف الأساسي هو رفع مستوى رضا المواطنين عبر خدمات تتوافق مع المعايير العالمية وتغطية مالية كاملة.

وأضاف رئيس الهيئة أن بورسعيد كانت المحطة الأولى للتجربة العملية، حيث غيّرت ثقافة التعامل مع الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن التوسع التدريجي في المحافظات يعتمد على تسجيل المواطنين في قواعد البيانات لتفعيل المنظومة.

وتابع موضحًا أن الدولة تتحمل التكاليف الكاملة للعلاج، حيث يُساهم المواطن بـ480 جنيهًا رمزية فقط مقابل أي عملية جراحية، سواء كانت العملية بسيطة أو تصل تكلفتها إلى مليون جنيه، مؤكدًا أن هذا المبدأ يضمن استدامة الخدمات عالية الجودة للجميع.

وأشار السبكي إلى أن تسجيل المواطنين هو الخطوة الأولى للانطلاق، مشددًا على أن الرضا الشعبي والتغطية الشاملة هما الركيزتان لنجاح المنظومة في تحقيق العدالة الصحية.