خلال ساعات.. زيادة جديدة في أسعار البنزين
كتب : محمد صلاح
11:24 م 16/10/2025
زيادات في أسعار البنزين
كشفت مصادر بوزارة البترول عن زيادة جديدة مرتقبة في أسعار المواد البترولية بدءًا من صباح غدًا الجمعة.
وأوضحت المصادر لمصراوي، إنه تم إبلاغ شركات تسويق المنتجات البترولية شفويًا بالزيادات المرتقبة.
ولم تذكر المصادر النسب المقرر لزيادة الأسعار انتظارًا لبيان لجنة تسعير المواد البترولية التي ستحدد قيمة الزيادة المرتقبة.
