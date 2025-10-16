خلال ساعات.. زيادة جديدة في أسعار البنزين

كشفت مصادر بوزارة البترول عن زيادة جديدة مرتقبة في أسعار المواد البترولية بدءًا من صباح غدًا الجمعة.

وأوضحت المصادر لمصراوي، إنه تم إبلاغ شركات تسويق المنتجات البترولية شفويًا بالزيادات المرتقبة.

ولم تذكر المصادر النسب المقرر لزيادة الأسعار انتظارًا لبيان لجنة تسعير المواد البترولية التي ستحدد قيمة الزيادة المرتقبة.