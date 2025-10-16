إعلان

خلال ساعات.. زيادة جديدة في أسعار البنزين

كتب : محمد صلاح

11:24 م 16/10/2025

زيادات في أسعار البنزين

كشفت مصادر بوزارة البترول عن زيادة جديدة مرتقبة في أسعار المواد البترولية بدءًا من صباح غدًا الجمعة.

وأوضحت المصادر لمصراوي، إنه تم إبلاغ شركات تسويق المنتجات البترولية شفويًا بالزيادات المرتقبة.

ولم تذكر المصادر النسب المقرر لزيادة الأسعار انتظارًا لبيان لجنة تسعير المواد البترولية التي ستحدد قيمة الزيادة المرتقبة.

زيادات في أسعار البنزين ارتفاع أسعار البنزين والسولار أسعار البنزين والسولار أسعار المواد البترولية لجنة تسعير المواد البترولية زيادة أسعار البنزين

