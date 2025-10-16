رئيس الوزراء: النيل قضية وجود لمصر.. والمياه حق لا يقبل المساومة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مياه النيل قضية وجود لمصر، ولا مجال للمساومة عليها، موضحًا أن نصر تعتمد في 98% من احتياجاتها على مياه النيل.

وقال "مدبولي"، خلال كلمته بالجلسة الختامية لأسبوع القاهرة للمياه، اليوم الخميس: "هناك دولة بعينها ضمن دول حوض النيل تحاول الترويج لخطاب من شأنه أن يعرقل وصول المياه لدولتي المصب".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن دول حوض النيل تستقبل 1660 مليار متر مكعب سنويًا، بينما يصل إلى دول المصب 84 مليار متر مكعب فقط.

وأكد "مدبولي"، أن مصر ليست ضد أي تنمية تقوم بها دول حوض النيل، وأنها لديها شراكة في المشروعات التنموية التي تنفذها في مجالات المياه.

واختتم "مدبولي"، حديثه موكدًا أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة عالمية لتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه ملفات المياه، مشددًا على أن المياه حق غير قابل للمساومة.

