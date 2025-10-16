سيف زاهر بعد تسلّمه كارنيه الشيوخ: مسؤولية وطنية لخدمة المواطن

أعرب الإعلامي والنائب سيف زاهر، عضو مجلس الشيوخ، عن فخره واعتزازه بتسلّمه كارنيه عضوية المجلس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني الجاد والمسؤول لخدمة المواطن المصري، والمشاركة الفاعلة في مسيرة الجمهورية الجديدة.

وقال "زاهر"، في تصريحات صحفية، إن انضمامه لمجلس الشيوخ يمثل عهدًا جديدًا مع المواطن المصري، يقوم على الشفافية والمصداقية والتواجد الميداني بين الناس، مشددًا على أن صوت المواطن سيظل هو البوصلة التي توجه مواقفه داخل المجلس، سواء في ملفات التشريع أو الرقابة أو تعزيز المشاركة المجتمعية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا خاصًا بملفات الشباب والرياضة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء المستقبل وصناعة الوعي والانتماء الوطني، مؤكدًا أن تطوير هذه القطاعات يسهم في ترسيخ قيم العمل والانتماء لدى الأجيال الجديدة.

وشدد "زاهر"، على أن العمل البرلماني في المرحلة المقبلة سيكون امتدادًا للجهود الوطنية الهادفة إلى ترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة، موضحًا أهمية التواصل الدائم مع المواطنين عبر لقاءات ميدانية دورية تضمن أن يكون القرار النيابي معبرًا عن هموم الشارع واحتياجاته الحقيقية.

واختتم سيف زاهر تصريحه قائلًا: الجمهورية الجديدة ليست شعارًا نرفعه، بل مسؤولية نتحملها جميعًا، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ سيكون منصة لصوت المواطن وركيزة أساسية في مسيرة الإصلاح والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو مستقبل يليق بمصر وشعبها العظيم.

