"النواب" يقبل استقالة عبد الهادي القصبي ويعلن خلو مقعده

كتب : نشأت علي

11:53 ص 16/10/2025

النائب عبد الهادي القصبي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قبول استقالة الدكتور عبد الهادي القصبي، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ.

وأوضح رئيس النواب، المواد القانونية التي تمنع الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ، وما يترتب عليه من تقديم الاستقالة إلى المجلس.

وأشار إلى أن النائب عبد الهادي القصبي، تقدم باستقالته، وتم مناقشتها وقبولها، معلنا خلو مقعده داخل مجلس النواب.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، افتتح الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

