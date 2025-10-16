حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الخميس 16-10-2025 على أغلب المدن والمناطق بمحافظات الجمهورية.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الخميس، خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم يشهد شبورة مائية من 8:4 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن وعواصم محافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 29 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 18 والعظمى 28 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 18 والعظمى 27 درجة.

- دمياط الصغرى 22 والعظمى 27 درجة.

- بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 27 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 29 درجة.

- السويس الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.

- العريش الصغرى 17 والعظمى 27 درجة.

- رفح الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

- طابا الصغرى 17 والعظمى 27 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 27 درجة.

- العلمين الصغرى 19 والعظمى 26 درجة.

- مطروح الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

- الغردقة الصغرى 23 والعظمى 31 درجة.

- مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 33 درجة.

- الفيوم الصغرى 18 والعظمى 29 درجة.

- بني سويف الصغرى 17 والعظمى 29 درجة.

- المنيا الصغرى 17 والعظمى 30 درجة.

- أسيوط الصغرى 16 والعظمى 30 درجة.

- سوهاج الصغرى 19 والعظمى 32 درجة.

- قنا الصغرى 20 والعظمى 36 درجة.

- الأقصر الصغرى 21 والعظمى 37 درجة.

- أسوان الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 33 درجة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوبا على مدينة حلايب على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

وتوقعت أيضا نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على فترات متقطعة.