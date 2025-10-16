ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وشبورة مائية.

وقالت "الهيئة"، إنه يسود الـ 6 أيام المقبلة، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن طقس الأيام المقبلة يشهد شبورة مائية (من 4:8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت أن طقس الـ6 أيام المقبلة يشهد ظهور السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأشارت إلى أن طقس الأيام المقبلة يشهد نشاطًا للرياح من على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبينت "الأرصاد"، أن درجات الحرارة تكون على السواحل الشمالية (29:27) ، القاهرة الكبرى والوجه البحري (30:28) ، شمال الصعيد (33:31) ، جنوب الصعيد (39:37).

