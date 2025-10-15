أحمد موسى: حجم الركام في غزة يعادل 13 هرمًا من أهرامات الجيزة

كشف الإعلامي أحمد موسى عن استئناف عمل معبر رفح قريبًا من الجانب الفلسطيني، في تطور مهم يخدم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن معبر رفح سيعود للعمل مرة أخرى من الجانب الفلسطيني خلال ساعات قليلة، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى وجود 50 ألف فلسطيني حالتهم الصحية حرجة.

وأضاف موسى أن مصر دعت إلى قمة عالمية لإعادة الإعمار، موضحًا أن التكلفة التقديرية لإعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.

وتطرق مقدم "على مسئوليتي" إلى حجم الدمار في القطاع، موضحًا أن حجم الركام الموجود في غزة يبلغ 55 ألف طن، وقد قدر بأن يعادل 13 هرمًا من أهرامات الجيزة".

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تمتلك خبرة كبيرة في مجال إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن إعمار غزة سيتم من خلال المؤتمر الذي تتبناه مصر.

وأشار موسى إلى أن مؤتمر إعادة الإعمار سيشهد حضورًا دوليًا كبيرًا جدًا، معبرًا عن أمله في عودة غزة كما كانت قبل اندلاع الحرب منذ عامين.

