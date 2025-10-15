225 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم لخوض انتخابات النواب بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تقدم 225 مرشحًا من الأحزاب والمستقلين بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس النواب في محافظة البحيرة، خلال الفترة الزمنية المحددة لاستقبال الطلبات داخل مقر اللجنة العامة بمحكمة دمنهور الابتدائية، والتي أغلقت باب الترشح مساء اليوم الأربعاء.

ويتنافس المرشحون على 18 مقعدًا مخصصة لمحافظة البحيرة في المجلس المقبل، وسط تنوع حزبي ومنافسة بين القوائم الفردية يتقدمهم حزب مستقبل وطن بعدد 6 مرشحين، وحماة وطن بـ3 مرشحين، والجبهة الوطنية بمرشحين اثنين، فيما دفع حزب الشعب الجمهوري بمرشح واحد، والإصلاح والنهضة بمرشحين، كما تقدم كل من أحزاب النور، والكرامة، والمحافظين، والمصري الديمقراطي، والتحالف الاشتراكي بمرشح واحد لكل منهم.

وتضم انتخابات مجلس النواب في محافظة البحيرة 9 دوائر انتخابية، جاءت على النحو التالي:

الدائرة الأولى: مقرها قسم دمنهور، وتضم بندر ومركز دمنهور، ومخصص لها 3 مقاعد.

الدائرة الثانية: مقرها قسم كفر الدوار، وتضم بندر ومركز كفر الدوار، ومخصص لها 3 مقاعد.

الدائرة الثالثة: مقرها مركز أبو حمص، وتضم أبو حمص وإدكو، ومخصص لها مقعدان.

الدائرة الرابعة: مقرها مركز المحمودية، وتضم المحمودية والرحمانية ورشيد، ومخصص لها مقعدان.

الدائرة الخامسة: مقرها مركز حوش عيسى، ومخصص لها مقعد واحد.

الدائرة السادسة: مقرها مركز الدلنجات، ومخصص لها مقعد واحد.

الدائرة السابعة: مقرها مركز أبو المطامير، وتضم وادي النطرون والنوبارية وأبو المطامير، ومخصص لها مقعدان.

الدائرة الثامنة: مقرها مركز إيتاي البارود، وتضم شبراخيت وإيتاي البارود، ومخصص لها مقعدان.

الدائرة التاسعة: مقرها مركز كوم حمادة، وتضم كوم حمادة وبدر، ومخصص لها مقعدان.

ومن المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين عقب انتهاء فترة الطعون والفصل فيها، على أن تبدأ بعدها الحملات الدعائية وفق الجدول الزمني المحدد للانتخابات.