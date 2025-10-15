أعلن حزب التجمع أسماء مرشحيه ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2025، والذين يمثلون عدداً من القطاعات الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية.

وجاءت الأسماء كالتالي:

عاطف مغاوري، عن قائمة شرق الدلتا

هلال الدندراوي، عن قائمة الجيزة وجنوب الصعيد

ضحى عاصي، ومراسيل سمير، عن قائمة القاهرة والدلتا

