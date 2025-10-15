"التجمع" يعلن أسماء مرشحيه ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2025
كتب : محمد سامي
حزب التجمع
أعلن حزب التجمع أسماء مرشحيه ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2025، والذين يمثلون عدداً من القطاعات الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية.
وجاءت الأسماء كالتالي:
عاطف مغاوري، عن قائمة شرق الدلتا
هلال الدندراوي، عن قائمة الجيزة وجنوب الصعيد
ضحى عاصي، ومراسيل سمير، عن قائمة القاهرة والدلتا
