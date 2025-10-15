إعلان

"التجمع" يعلن أسماء مرشحيه ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2025

كتب : محمد سامي

07:42 م 15/10/2025

حزب التجمع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن حزب التجمع أسماء مرشحيه ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2025، والذين يمثلون عدداً من القطاعات الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية.

وجاءت الأسماء كالتالي:

عاطف مغاوري، عن قائمة شرق الدلتا

هلال الدندراوي، عن قائمة الجيزة وجنوب الصعيد

ضحى عاصي، ومراسيل سمير، عن قائمة القاهرة والدلتا

اقرأ أيضًا:

نتيجة القبول وموعد الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم رياض أطفال بالأزهر

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ بالدولار لعدد من الشركات

- السيسي والبرهان يجددان رفضهما القاطع أي إجراءات أحادية بشأن النيل الأزرق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب التجمع التجمع يعلن أسماء مرشحيه القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان