5 مذيعات ضمن القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب

ضمت القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تقدمت بأوراق ترشحها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، عدداً من المذيعات والإعلاميين ضمن مرشحيها لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد يعكس حضورًا قويًا للإعلاميين في العمل العام والسياسي.

ويأتي من بين الأسماء البارزة آية عبد الرحمن شاهين، ممثلة عن الجبهة الوطنية في محافظة المنوفية، وهند رشاد، المذيعة بالتلفزيون المصري، مرشحة عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، وإنجي أنور عن حزب حماة وطن بمحافظة الجيزة، والإعلامية لبنى عبدالعزيز، المذيعة بالتلفزيون المصري، عن محافظة القليوبية.

كما تضم القائمة أيضًا نشوى الشريف، المذيعة بقناتي الحياة وصدى البلد، مرشحة عن حزب الوفد بمحافظة الإسكندرية.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن لجان تلقي طلبات الترشح تلقت عدداً من القوائم بنظام القوائم تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر" في القطاعات المختلفة، استعداداً لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

