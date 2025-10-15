إعلان

مدير البحوث الزراعية بسوريا: الأزمات السابقة دمرت 70 من البنية التحتية للمياه

كتب- عمرو صالح:

04:13 م 15/10/2025

الدكتور أسامة العبد الله

قال الدكتور أسامة العبد الله، مدير عام الهيئة العامة للبحوث الزراعية في سوريا وعضو الوفد المشارك بأسبوع القاهرة الثامن للمياه، إن الأمن المائي جزء لا يجزأ من الأمن الغذائي؛ فوجود مياه للري يعني وجود مناخ جيد لتهيئة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمحاصيل.

وأوضح العبد لله، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الأزمة التي مرت بها سوريا خلال السنوات الماضية تسببت في تدمير البنية التحتية للمياه بنسبة تصل إلى 70‎%‎ في بعض المناطق؛ ما أثَّر بشكل سلبي على الرقعة الزراعية في سوريا.

وأشار العبد الله إلى أن هناك مباحثات تجري خلال الفترة الحالية بين مسؤولي الزراعة في سوريا ومختلف دول العالم؛ لإبرام اتفاقات تتعلق بمشروعات زراعية تنموية .

وأضح مدير عام الهيئة العامة للبحوث الزراعية في سوريا أنه من ضمن الجهات التي أجرينا معها مباحثات وزارة الزراعة المصرية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًّا دراسة عدد من المشروعات الزراعية تمهيدًا للبدء فيها بالتعاون مع مصر.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء المياه والزراعة العرب، ضمن أسبوع القاهرة الثامن للمياه.

