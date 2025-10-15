حزب الجيل يقدم قائمتيه في شرق وغرب الدلتا ويستكمل فرز ملفات المترشحين

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب قدّم قائمته الانتخابية في قطاع غرب الدلتا اليوم، ويستكمل حاليًا فرز وتدقيق ملفات المترشحين داخل الحزب تمهيدًا لاعتمادها نهائيًا وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بعد مراجعة كل المستندات واستيفاء الشروط القانونية.

وأضاف أن الحزب قدم اليوم أيضًا قائمة الجيل في قطاع شرق الدلتا، لتكون بذلك قائمتان مكتملتان تمثلان الحزب في اثنين من أهم القطاعات الانتخابية، مشيرًا إلى أن الرسوم القانونية الخاصة بكلتا القائمتين قد تم سدادها بالكامل وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها.

وأوضح الشهابي أن تقديم القائمتين في شرق وغرب الدلتا يأتي في إطار حرص حزب الجيل على المشاركة الجادة والفعالة في الاستحقاق الانتخابي القادم، وعلى تمثيل المواطنين تمثيلًا وطنيًا مسؤولًا يعبر عن الفكر الوسطي المعتدل الذي يؤمن بالحوار والتعاون بين القوى السياسية.

وتابع: "الحزب يسير بخطوات منظمة ومدروسة، وأن عملية الفرز والتدقيق الجارية الآن تهدف إلى ضمان سلامة الموقف القانوني لكل مرشح واختيار الأكفأ والأقدر على أداء الدور البرلماني بكفاءة وصدق".

وأكد الشهابي على أن حزب الجيل الديمقراطي جاهز لخوض الانتخابات بقوائم قوية وبرنامج واقعي يعبّر عن تطلعات المصريين، وأن تقديم قائمتيه وسداد رسومهما يعكسان إصراره على الحضور السياسي الفاعل واستقلال قراره الوطني في كل المراحل الانتخابية المقبلة.

اقرأ أيضًا:

تعرف على ضوابط فوز القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب

28 بالقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

دون وجود أقساط.. زيادات يتم استقطاعها عند شحن عداد الكهرباء "أبو كارت"