وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء خلال اجتماعه الأسبوعي، على استصدار قرار يقضي بعدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، على أن يُبقى الحد الأقصى كما هو بقيمة 8 مليارات جنيه.

وبحسب القرار، تُصبح القيمة الإجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه، موزعة بواقع 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل الآلات والمعدات.

وتسهم هذه الموافقة في تقديم المزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية، وهو ما يدعم بناء علاقة ثقة مع المستثمرين لتحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الثقافة بشأن استحداث عدد من الأنشطة الجديدة بمكتبة مصر العامة.

وتشمل الأنشطة الجديدة ورشة اليوم الواحد للكبار، ونشاط المذيع المحترف، ونشاط الحرف الخشبية، وصناعة الصابون، وفن الكونكريت لإنتاج قطع الديكور، وصناعة الشموع، وورش الخرز لتصميم الشنط، ودورة تدريبية في مجال التعليق الصوتي (المستوى المتقدم)، وغيرها.

اقرأ أيضاً:

بدءًا من العام المقبل.. إطلاق شهادة "البكالوريا الفنية"

قرار ببدء التدريب العملي لطلاب طب القاهرة الأهلية بمعامل قصر العيني

"التعليم" تناشد طلاب التعليم الفني بسرعة سداد المصروفات الدراسية