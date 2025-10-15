إعلان

الدكتور هاشم السيد مساعدًا لرئيس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد

كتب : مصراوي

10:43 ص 15/10/2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين الدكتورهاشم السيد هاشم، مساعداً لرئيس مجلس الوزراء.

كما شمل القررار على أن يكون رئيساً تنفيذيا متفرغا لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

