الدكتور هاشم السيد مساعدًا لرئيس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين الدكتورهاشم السيد هاشم، مساعداً لرئيس مجلس الوزراء.

كما شمل القررار على أن يكون رئيساً تنفيذيا متفرغا لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

اقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط فوز القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب

28 بالقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

دون وجود أقساط.. زيادات يتم استقطاعها عند شحن عداد الكهرباء "أبو كارت"