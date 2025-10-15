كشف رجل الأعمال سميح ساويرس عن علاقته بنادي الزمالك وتقييمه لأوضاع النادي، مشيرًا إلى أن لديه شروطا لدعمه ماليًا.

وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، قال سميح "أنا الزملكاوي الوحيد في العائلة"، موضحًا أن انتماءه للزمالك يعود إلى عصر اللاعبين الكبار مثل طه بصري وعمر النور.

وأضاف ساويرس: حبي للزمالك قد يعود إلى رغبتي في التميز عن إخوتي، مشيراً إلى أن النادي يعاني دائماً من ضعف الموارد المالية مقارنة بالنادي الأهلي.

وتطرق إلى انتقال اللاعب زيزو للأهلي، معبرًا عن حزنه لأن الزمالك لم يكن لديه تمويل لإبقاء زيزو، متابعًا: "لا يمكنني أن أدعم ناديًا دون منظومة واضحة ومتكاملة".

وأشار رجل الأعمال سميح ساويرس إلى أن إدارة الزمالك تحسنت مؤخرًا لكنها تحتاج إلى وقت أطول، معتبرًا أن الاستقرار في الزمالك يحتاج من 3 إلى 4 سنوات على الأقل.

