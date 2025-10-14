كشف محمود عبادة زيدان، المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار، عن خطة طموحة لتطوير القطاع الصحي في الدائرة التي يقطنها مليوني نسمة.

وقال خلال حواره في برنامج "الطريق إلى البرلمان" الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، إن 3 مستشفيات فقط لا تكفي لخدمة هذه الكثافة السكانية، مؤكدًا أن الخدمات الصحية في كفر الدوار تحتاج إلى تطوير جذري.

وأضاف زيدان أن أولوياته تشمل تحويل وحدات طب الأسرة إلى وحدات شاملة متعددة التخصصات، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الرئيسية.

وتابع المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار: "لا ينبغي لمريض القلب أن يقطع مئات الكيلومترات للعلاج خارج كفر الدوار"، مؤكداً أن إنشاء وحدة متخصصة للقلب في المستشفى المحلي يمثل حلمًا لأهالي الدائرة.

وأشار إلى ضرورة تحويل المستشفى العام إلى مستشفى جامعي، وإنشاء معهد للتمريض أو فرع لكلية التمريض، موضحاً أن هناك عجزًا في التمريض على مستوى الجمهورية يصل إلى 40% في محافظة الإسكندرية المجاورة.

وأكد زيدان أن هذه المشروعات ستساهم في حل أزمة الازدحام بالمستشفيات، معرباً عن أمله في افتتاح 7 أقسام جديدة متخصصة وتطوير أربعة أقسام قائمة.

وشدد المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار، على أهمية زيادة سعة وحدة العناية المركزة وغرف العمليات، لاستيعاب احتياجات كفر الدوار والمراكز المحيطة بها.