نفَّذ مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع التجربة "مصر-11" بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية وعدد من ممثلي الوزارات المختصة والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وجمعية الهلال الأحمر المصري والتي تمثل محاكاة لعملية إنقاذ سفينة ركاب بعد اصطدامها بسفينة حاويات أثناء إبحارها قبالة سواحل مدينة بورسعيد؛ مما أدى إلى نشوب حريق بسطح السفينة وسقوط بعض الأفراد في الماء نتيجة الاصطدام وكذا وجود تسريب بعض المواد البترولية بموقع الحادث.

وفور تلقي المركز إشارة تفيد وقوع الحادث تم الدفع بطائرة من طراز (هل أوجستا) وعدد من القطع البحرية على متنها أطقم البحث والإنقاذ والأطقم الإدارية إلى موقع الحدث للسيطرة على الموقف من خلال اتباع كل إجراءات ونظم السلامة العالمية في مجال البحث والإنقاذ .

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تنفيذ التجارب العملية بالتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة؛ لمجابهة مختلف الأزمات على النحو الأمثل ووفقًا للأزمنة القياسية .